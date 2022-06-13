عبدالله شاهد: منظمة الأمم المتحدة تبدي أهمية كبيرة للتعاون مع أذربيجان

باكو، 13 يونيو (أذرتاج)

تبدي منظمة الأمم المتحدة أهمية كبيرة للتعاون مع أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس الدورة الـ76 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة عبد الله شاهد في حديثه مع الصحفيين.

أشاد عبد الله شاهد بدور أذربيجان في مكافحة الجائحة متمنيا لها النجاحات في طريق التنمية المستدامة.

وشدد عبد الله شاهد على أهمية مساعي توقيع اتفاقية السلام الوشيك لتوفير الامن والسلام في المنطقة.