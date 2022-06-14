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    رشاد نبييف: إنشاء منطقة خاصة لتطوير الشركات الناشئة

    ١٤.٠٦.٢٠٢٢ [١٢:٥‎٩]

    باكو، 14 يونيو، (أذرتاج)

    سيتم إنشاء منطقة خاصة لتطوير الشركات الناشئة في أذربيجان.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير التنمية الرقمية والنقل الاذربيجاني رشاد نبييف.

     

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