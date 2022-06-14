باكو، 14 يونيو، (أذرتاج) سيتم إنشاء منطقة خاصة لتطوير الشركات الناشئة في أذربيجان. أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير التنمية الرقمية والنقل الاذربيجاني رشاد نبييف.

AZERTAG.AZ : رشاد نبييف: إنشاء منطقة خاصة لتطوير الشركات الناشئة

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