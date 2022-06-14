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    نادي المستثمرين الأمريكيين يستثمر في شركات ناشئة في أذربيجان وجورجيا وآسيا الوسطى

    ١٤.٠٦.٢٠٢٢ [١٣:٣٤]

    باكو ، 14 يونيو ، أذرتاج

    استثمر نادي "Technovate – نادي صباح ملاك للمستثمرين" الأمريكي في شركات ناشئة في أذربيجان وجورجيا وآسيا الوسطى.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها مؤسس شركة "Technovate İnvestments" الأمريكية فريد إسماعيلزاده.

    وأشار إلى أنه تم استثمار 250 ألف دولار في الشركات الناشئة حتى الآن. تبلغ قيمة الشركات الناشئة التي يدعمها النادي حاليا 23 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :نادي المستثمرين الأمريكيين يستثمر في شركات ناشئة في أذربيجان وجورجيا وآسيا الوسطى
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