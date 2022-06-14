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    الرئيس إلهام علييف يلتقي أعضاء المنتخب الوطني الفائزين ببطولة أوروبا

    ١٤.٠٦.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٧]

    باكو، 14 يونيو، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم أعضاء المنتخب الوطني الفائزين بالبطولة الأوروبية لكرة القدم المصغرة في سلوفاكيا.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي أعضاء المنتخب الوطني الفائزين ببطولة أوروبا
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