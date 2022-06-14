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    غابالا يفسخ عقدي لاعبين آخرين

    ١٤.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:١٨]

    باكو، 14 يونيو، أذرتاج

    فسخ نادي غابالا عقدي لاعبين آخرين.

    قال النادي في بيان إنّ القيادة ودع الحارس نجات محب علييف ولاعب الوسط احترام شاه وردييف.

    انتهت مدة عقد الحارس محب علييف الذي انضم الى غابالا عام 2021م فيما لم يمدد النادي العقد المنتهية مدته مع لاعب الوسط شاه وردييف.

     

     

    AZERTAG.AZ :غابالا يفسخ عقدي لاعبين آخرين
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