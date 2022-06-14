الوطني يونس زاده يتعاقد مع كبز كنجة
AzerTAg.az
١٤.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٢٠]
باكو، 14 يونيو، أذرتاج
تعاقد المدافع الوطني ايلفين يونس زاده مع نادي كبز كنجة.
قال النادي في بيان إنّ القيادة اتفقت مع يونس زاده لمدة عام.
هذا وقد ارتدى الوطني البالغ 29 عاما من العمر قمصانن سيمورغ زاقاتالا ونفطجي وقراباغ وصباح وصبائل وكشلة وشاماخي.
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