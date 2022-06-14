غابالا يمدد العقود مع 3 لاعبين آخرين

غابالا، 14 يونيو، أذرتاج

مدد نادي غابالا لكرة القدم سريان مفعول عقود 3 لاعبين آخرين.

قال النادي في بيان إنّ القيادة قررت تمديد عقود عاصف محمدوف ومراد موسايف وعرفان عباسوف الذين كانت مدة عقودهم تنتهي نهاية الموسم فتقرر تمديد كل واحد منها لمدة عام آخر.

يذكر أنّ عباسوف خرج 203 مباراة وسجل 4 اهداف ومحمدوف 152 مباراة مسجلا 13 هدفا وموسايف 60 مباراة وسجل هدفين.