  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: 19 إصابة بكورونا في 14 يونيو

    ١٤.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٤]

    باكو، 14 يونيو، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 19 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 9 مصابين من الفيروس خلال 14 يونيو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و903 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 783 ألف و103 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و715 مريض منهم ويستمر علاج 85 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2217 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و926 ألف و715 فحص طبي.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 19 إصابة بكورونا في 14 يونيو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٤١]
    أطباء إسرائيليون يقومون بفحص الاطفال المرضى في مستشفى بونا ديا الدولي
    ١٤.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٨]
    أذربيجان: تطعيم 1668 جرعة من لقاح كورونا في 14 يونيو
    ١٣.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٢٠]
    أذربيجان: تطعيم 3 جرعات من لقاح كورونا خلال اليوم
    ١٣.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:١١]
    أذربيجان: لا تسجيل أي حالة إصابة بكورونا خلال اليوم
    أذربيجان: 19 إصابة بكورونا في 14 يونيو