أذربيجان: تطعيم 1668 جرعة من لقاح كورونا في 14 يونيو

باكو، 14 يونيو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1668 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 14 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 273 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و197 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 1076 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و746 ألف و614 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و351 ألف و241 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و851 ألف و252 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و296 ألف و504 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 247 ألف و617.