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    عرض فرص الأعمال والاستثمار لأذربيجان في لندن

    ١٤.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٢١]

    باكو، 14 يونيو، (أذرتاج)

    يُعقد الاجتماع الخامس للجنة الحكومية الدولية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية في لندن في 14 يونيو.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن صندوق ترويج التصدير والاستثمار الاذربيجاني (اذبرومو) أن حلقات نقاش حول "ممارسة الأعمال التجارية في أذربيجان" تم تنظيمها خلال الاجتماع. سوف تقدم اذبرومو فرص الأعمال والاستثمار في أذربيجان في هذا الحدث.

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    عرض فرص الأعمال والاستثمار لأذربيجان في لندن