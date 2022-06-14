أطباء إسرائيليون يقومون بفحص الاطفال المرضى في مستشفى بونا ديا الدولي

باكو، 14 يونيو، )أذرتاج(

قام الاطباء الاسرائيليون بفحص الأطفال الذين يعانون من أمراض مختلفة في مستشفى بونا ديا الدولي في باكو بمبادرة من ليلى علييفا نائبة رئيس مؤسسة حيدر علييف.

أفادت وكالة اذرتاج ان السفير الإسرائيلي لدى أذربيجان جورج دييك قال إن الأطفال هم مستقبل كل دولة مؤكدا أن المبادرة هي صفحة جديدة في العلاقات بين إسرائيل وأذربيجان.

وقال السفير إن "هذه نقطة مهمة للغاية للتعاون الوثيق بين بلدينا. زارت مجموعة من الأطباء الإسرائيليين أذربيجان خلال العام الجاري وعالجت الجنود المصابين في حرب قاراباغ الثانية".

قالت إيزابيلا كاراكاس عضوة الوفد ومندوبة إسرائيل في منظمة الصحة العالمية إنها ولدت ونشأت في باكو وهي سعيدة بالعودة إلى مسقط رأسها. وفقا لها، فإن المهمة الحالية للأطباء الإسرائيليين مهمة للغاية.

اضافت ان تخصصي هو علم الأوبئة البيئية. وسنتحدث عن البحوث وصحة الأطفال والحمل ومراحلها، لأن المشاكل الأولى عند الأطفال تحدث في رحم الامهات".

ستستمر الفحوصات حتى 19 يونيو.

كما سيزور المتخصصون الإسرائيليون خلال زيارتهم الى جامعة أذربيجان الطبية ويلقون محاضرات.