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    قره باغ أغدام يتنافس مع ليخ البولندي في التصفيات الأولى بدوري الأبطال الأوروبي

    ١٤.٠٦.٢٠٢٢ [١٨:١١]

    باكو، 14 يونيو، أذرتاج

    سحبت قرعة المرحلة الأولى بتصفيات دوري الأبطال الأوربي لكرة القدم.

    نتيجة القرعة بمدينة نيون السويسرية يتنافس قره باغ أغدام الأذربيجاني مع نادي ليخ البولندي.

    تنظم مباريات الذهاب 5-6 يوليو والإياب 12-13 يوليو ويغادر قره باغ للمباراة الأولى.

    AZERTAG.AZ :قره باغ أغدام يتنافس مع ليخ البولندي في التصفيات الأولى بدوري الأبطال الأوروبي
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