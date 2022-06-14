قره باغ أغدام يتنافس مع ليخ البولندي في التصفيات الأولى بدوري الأبطال الأوروبي
AzerTAg.az
١٤.٠٦.٢٠٢٢ [١٨:١١]
باكو، 14 يونيو، أذرتاج
سحبت قرعة المرحلة الأولى بتصفيات دوري الأبطال الأوربي لكرة القدم.
نتيجة القرعة بمدينة نيون السويسرية يتنافس قره باغ أغدام الأذربيجاني مع نادي ليخ البولندي.
تنظم مباريات الذهاب 5-6 يوليو والإياب 12-13 يوليو ويغادر قره باغ للمباراة الأولى.
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