باكو، 14 يونيو، أذرتاج سحبت قرعة المرحلة الأولى بتصفيات دوري الأبطال الأوربي لكرة القدم. نتيجة القرعة بمدينة نيون السويسرية يتنافس قره باغ أغدام الأذربيجاني مع نادي ليخ البولندي. تنظم مباريات الذهاب 5-6 يوليو والإياب 12-13 يوليو ويغادر قره باغ للمباراة الأولى.

AZERTAG.AZ : قره باغ أغدام يتنافس مع ليخ البولندي في التصفيات الأولى بدوري الأبطال الأوروبي

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