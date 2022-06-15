الرئيس إلهام علييف يلتقي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي

باكو، 15 يونيو (أذرتاج)

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 15 يونيو مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في الشئون الأوروبية والاوروآسيوية كارين دونفريد.

أفادت وكالة أذرتاج ان كارين دونفريد نقل تحيات وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلنكين الى الرئيس إلهام علييف.

أعرب الرئيس عن شكره على التحيات فيما طلب نقل تحياته الى وزير الخارجية الأمريكي.

اشير في اللقاء الى سعة اجندة العلاقات الثنائية التي تشمل التعاون في مجال الطاقة والامن الإقليمي وفترة ما بعد النزاع وتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا وغيرها.

ذكر الرئيس إلهام علييف ان أذربيجان تريد رؤية جنوب القوقاز كمنطقة التعاون.

اكد الرئيس إلهام علييف على أهمية المسائل، المذكورة في رسالتين بعث بهما الرئيس الأمريكي بايدن اليه بمناسبة يوم الاستقلال الاذربيجاني وفي اطار أسبوع باكو للطاقة، وفي الرسالة التي بعث بها الى الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، من حيث تطوير العلاقات الثنائية.

خلال الحديث اجري تبادل الآراء حول آفاق التعاون.

في ختام اللقاء، التقطت صورة تذكارية.