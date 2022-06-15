الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيسين المشاركين وأعضاء مجلس إدارة مركز نظامي كنجوي الدولي

باكو، 15 يونيو (أذرتاج)

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 15 يونيو الرئيسين المشاركين في مركز نظامي كنجوي الدولي فايرا فيكي فريبيرغان وإسماعيل سراج الدين وقادة الدول والحكومات السابقين وأعضاء مجلس إدارة المركز.

أفادت وكالة أذرتاج ان دعم الرئيس إلهام علييف لنشاط المركز لقي اشادة في اللقاء.

تم التأكيد على أهمية منتدى باكو الدولي التاسع المزمع انعقاده في باكو، مع الإشارة الى مشاركة عدد كثير من الضيوف من البلدان المختلفة فيه. اعرب المشاركون عن يقينهم من اسهام هذا المنتدة في عمل توسيع التعاون الدولي.

شهد اللقاء الاعراب عن ارتياح لتوسيع علاقات مركز نظامي كنجوي الدولي مع المنظمات الدولية الرئيسية.

كما اجري تبادل الآراء حول آفاق التعاون.