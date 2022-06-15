باكو، 15 يونيو (أذرتاج) التقى السفير الاذربيجاني في قيرغزستان لطيف قنديلوف مع نائب رئيس مجلس الوزراء القيرغيزي باكيت توروبايف. أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين استعرضا مسائل التعاون الثنائي وامكانيات تنظيم اجتماع للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والإنساني. الى جانب ذلك، نوقشت في اللقاء مسائل تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل اليها خلال الزيارة الرسمية للرئيس القيرغيزي الى أذربيجان.

AZERTAG.AZ : بحث التعاون بين أذربيجان وقيرغزستان

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