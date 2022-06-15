  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    آثار الدمار في قرية سالداش في محافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال الارميني

    ١٥‎.٠٦.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]

    AZERTAG.AZ :آثار الدمار في قرية سالداش في محافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال الارميني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٣٦]
    افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهداء روستوف بقوبا – صور
    ١٣.٠٦.٢٠٢٢ [١٤:٥‎١]
    الرئيس إلهام علييف يخصص 9ر3 ملايين مانات لأعمال إعادة بناء الطريق البري في نفطتشالا
    ١٣.٠٦.٢٠٢٢ [١٢:٠١]
    أذربيجان: محافظة زنكيلان
    ١١.٠٦.٢٠٢٢ [٢٢:٤٨]
    وفد باراغواي يزور فضولي وشوشا
    آثار الدمار في قرية سالداش في محافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال الارميني آثار الدمار في قرية سالداش في محافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال الارميني آثار الدمار في قرية سالداش في محافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال الارميني آثار الدمار في قرية سالداش في محافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال الارميني آثار الدمار في قرية سالداش في محافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال الارميني آثار الدمار في قرية سالداش في محافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال الارميني آثار الدمار في قرية سالداش في محافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال الارميني آثار الدمار في قرية سالداش في محافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال الارميني آثار الدمار في قرية سالداش في محافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال الارميني آثار الدمار في قرية سالداش في محافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال الارميني آثار الدمار في قرية سالداش في محافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال الارميني