آثار الدمار في قرية سالداش في محافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال الارميني
AzerTAg.az
١٥.٠٦.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]
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