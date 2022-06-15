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    عشق اباد تستضيف قمة قادة الدول المطلة على بحر الخزر

    ١٥‎.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:١٥‎]

    باكو، 15 يونيو (أذرتاج)

    ستستضيف عشق اباد عاصمة تركمانستان قمة قادة الدول المطلة على بحر الخزر في النصف الثاني من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس التركماني سردار بيردمحمدوف دعا الرئيس الإيراني للمشاركة في هذه القمة اثناء زيارته الرسمية الى إيران.

    يشار الى ان البلدين وقعا على 9 وثائق للتعاون في مجالات التجارة والترانزيت والطاقة والنقل والزراعة والسياحة وغيرها اثناء هذه الزيارة.

    AZERTAG.AZ :عشق اباد تستضيف قمة قادة الدول المطلة على بحر الخزر
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