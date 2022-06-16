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    انطلاق فعاليات منتدى باكو العالمي في موضوع "التهديدات على النظام العالمي"
    الرئيس إلهام علييف يلقي كلمة في حفل افتتاح المنتدى

    ١٦.٠٦.٢٠٢٢ [١٠:٥‎٩]

    باكو، 16 يونيو، )أذرتاج(

    انطلقت فعاليات منتدى باكو العالمي في موضوع "التهديدات على النظام العالمي" في 16 يونيو تحت رعاية الرئيس إلهام علييف ونظمه مركز نظامي كنجوي الدولي.

    أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف يلقي كلمة في حفل افتتاح المنتدى.

     

    AZERTAG.AZ :انطلاق فعاليات منتدى باكو العالمي في موضوع "التهديدات على النظام العالمي"
    الرئيس إلهام علييف يلقي كلمة في حفل افتتاح المنتدى
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