أذربيجان: تطعيم 1846 جرعة من لقاح كورونا في 15 يونيو

باكو، 16 يونيو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1846 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 15 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 304 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و268 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 1160 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و748 ألف و460 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و351 ألف و545 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و851 ألف و520 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و297 ألف و664 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 247 ألف و731.