  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    القرعة تكشف عن منافسات الأندية الأذربيجانية في دوري المؤتمر الأوروبي

    ١٦.٠٦.٢٠٢٢ [١١:١٥‎]

    باكو، 16 يونيو، أذرتاج

    سحبت قرعة المرحلة التأهيلية الثانية من تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

    كشفت القرعة عن تنافس نفطجي باكو مع أريس القبرصي وزيرة باكو مع مكابي تل أبيب الإسرائيلي وغابالا مع فيهيروار الهنغاري.

    يذكر أن مباريات الذهاب والإياب في هذه المرحلة تنظم يومي 21 و 28 يوليو.

     

     

    AZERTAG.AZ :القرعة تكشف عن منافسات الأندية الأذربيجانية في دوري المؤتمر الأوروبي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٦.٢٠٢٢ [١٨:١١]
    قره باغ أغدام يتنافس مع ليخ البولندي في التصفيات الأولى بدوري الأبطال الأوروبي
    ١٤.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٤٤]
    غابالا يمدد العقود مع 3 لاعبين آخرين
    ١٤.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٢٠]
    الوطني يونس زاده يتعاقد مع كبز كنجة
    ١٤.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:١٨]
    غابالا يفسخ عقدي لاعبين آخرين
    القرعة تكشف عن منافسات الأندية الأذربيجانية في دوري المؤتمر الأوروبي