القرعة تكشف عن منافسات الأندية الأذربيجانية في دوري المؤتمر الأوروبي
AzerTAg.az
١٦.٠٦.٢٠٢٢ [١١:١٥]
باكو، 16 يونيو، أذرتاج
سحبت قرعة المرحلة التأهيلية الثانية من تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.
كشفت القرعة عن تنافس نفطجي باكو مع أريس القبرصي وزيرة باكو مع مكابي تل أبيب الإسرائيلي وغابالا مع فيهيروار الهنغاري.
يذكر أن مباريات الذهاب والإياب في هذه المرحلة تنظم يومي 21 و 28 يوليو.
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