الرئيس: تنفيذ البنود الخاصة بممر زنقزور ركيزة أساسية للسلام والاستقرار في المنطقة
AzerTAg.az
١٦.٠٦.٢٠٢٢ [١٢:٥٨]
باكو، 16 يونيو، (أذرتاج)
يعد تنفيذ البنود الخاصة بفتح ممر زنقزور ركيزة أساسية للسلام والاستقرار في المنطقة.
أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل افتتاح منتدى باكو العالمي بعنوان "التهديدات على النظام العالمي" في باكو.
وقال رئيس الدولة: "الشعب الأرمني لم يكن سعيدا خلال 30 عاما من الاحتلال الأراضي الأذربيجانية وبل على العكس، كان المجتمع الدولي يعترف به كمحتلين ومعتدين. بعد الحرب، رأى الجميع ما فعلوه من اعمال دمار أثناء الاحتلال".
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