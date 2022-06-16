رئيس أذربيجان يلتقي برئيسة جورجيا
AzerTAg.az
١٦.٠٦.٢٠٢٢ [١٣:٤٣]
باكو، 16 يونيو، أذرتاج
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 16 يونيو اليوم برئيسة جورجيا سالومه زورابيشفيلي.
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