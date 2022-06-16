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    أخبار رسمية


    رئيس أذربيجان يلتقي برئيسة جورجيا

    ١٦.٠٦.٢٠٢٢ [١٣:٤٣]

    باكو، 16 يونيو، أذرتاج

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 16 يونيو اليوم برئيسة جورجيا سالومه زورابيشفيلي.

    AZERTAG.AZ :رئيس أذربيجان يلتقي برئيسة جورجيا
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