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    الرئيس إلهام علييف: أذربيجان عالج نزاع قره باغ ولا حاجة بعد الى مجموعة منسك

    ١٦.٠٦.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٢]

    باكو، 16 يونيو، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل افتتاح منتدى باكو العالمي المنطلقة فعالياتها اليوم في باكو في موضوع "تهديدات على النظام العالمي " إن مجموعة منسك المفوضة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لم تنجز أي شيء خلال مدة 28 عاما على الإطلاق فلذلك فإن مجموعة منسك لا حاجة اليها بعد عقب معالجة أذربيجان نزاع قره باغ.

    وأشار رئيس الدولة الى أن الجميع يتفهم استحالة تجمع المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك تحت قبة واحدة بعد الحرب الروسية الأوكرانية خاصة وقد نتلقى رسالات تثبت أن مؤسسة الرئاسة المشاركة في مجموعة منسك لا تنشط بعد وقد حان حين تقاعدهم جميعا.

    وأضاف الرئيس علييف انني اود بذلك أن أؤكد موقفنا من ذلك أن أي تكهنات حول مجموعة منسك في أرمينيا او في أي بلد آخر لا تفعل سوى إزعاجا كبيرا في أذربيجان وقد عالجنا النزاع وحلت مبادئ مدريد الموضوعة من قبل مجموعة منسك والآن يجب أن نفكر في سبل تطبيع العلاقات مع أرمينيا ونوقع على معاهدة سلام.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: أذربيجان عالج نزاع قره باغ ولا حاجة بعد الى مجموعة منسك
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