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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الوزراء التركي

    ١٦.٠٦.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٧]

    باكو، 16 يونيو، (اذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس الوزراء السابق التركي بن علي يلدريم.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الوزراء التركي
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