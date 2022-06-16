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    الرئيس علييف: ما من تغير منذ عام والنصف على توقيع أرمينيا على وثيقة الاستسلام وذلك مرفوض نهائيا

    ١٦.٠٦.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٧]

    باكو، 16 يونيو، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل افتتاح منتدى باكو العالمي المنطلقة فعالياتها اليوم في باكو في موضوع "تهديدات على النظام العالمي " إن أرمينيا نفكر في انها تلتزم ببنود البيان الثلاثي المؤرخ في 10 نوفمبر بما فيه فتح الاتصالات والنقل وللأسف ما من تغير منذ عام والنصف على توقيع أرمينيا على وثيقة الاستسلام وذلك مرفوض نهائيا.

    وأوضح الرئيس علييف أن ذلك يؤدي الى خرق التوازن في المنطقة قبل كل شيء لأن أذربيجان ضمن عبور أرمينيا الى جزء قراباغ المستوطن من قبل الأرمن على أساس ذلك البيان ولكن الأذربيجانيين محرومون من الاستفادة من الطريق الذي يمر من خلال أرمينيا جزء ممر زنكزور الذي يربطنا بنخجوان برا وذلك غير عادل ولن نقبل ذلك.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف: ما من تغير منذ عام والنصف على توقيع أرمينيا على وثيقة الاستسلام وذلك مرفوض نهائيا
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