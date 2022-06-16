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    سياسة


    الرئيس علييف: إنه لأمر فريد في العالم أن قامت دولة بعد صراع طويل بطرد محتل من أراضيها واستعادت العدالة

    ١٦.٠٦.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٦]

    باكو، 16 يونيو، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل افتتاح منتدى باكو العالمي المنطلقة فعالياتها اليوم في باكو في موضوع "تهديدات على النظام العالمي" إن حل نزاع قراباغ أدى الى ظهور إمكانات وفرص جديدة في المنطقة أمام إحلال السلام والأمن والأمان.

    وابلغ رئيس الدولة أن هذه الحرب كانت مستهدفة الى استعادة العدالة والقانون الدولي والكرامة القومية مفيدا انه لأمر فريد في العالم أن قامت دولة بعد صراع طويل بطرد محتل من أراضيها واستعادت العدالة ولا يعثر على مثل هذه الحالات في العالم كثيرا. ولماذا نطلب السلام؟ لأننا نريد إنشاء منطقة مستقرة ومستدامة ومتطورة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف: إنه لأمر فريد في العالم أن قامت دولة بعد صراع طويل بطرد محتل من أراضيها واستعادت العدالة
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