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    حجم استخراج النفط اليومي في أذربيجان خلال مايو 571.3 ألف برميل

    ١٦.٠٦.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٣]

    باكو، 16 يونيو، (اذرتاج)

    بلغ حجم استخراج النفط اليومي (مع المكثفات) في أذربيجان خلال مايو من العام الجاري 679.9 الف برميل.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة أن الشهر شهد تصدير 571.3 ألف برميل من النفط الخام و108.6 ألف برميل من المكثفات.

    يذكر أن القرار المتخذ في الاجتماع الـ27 لوزراء "أوبك +" نص على زيادة إنتاج النفط الخام اليومي في أذربيجان إلى 688 ألف برميل في نوفمبر والتزام الارتفاع إلى 7 آلاف برميل.

    وفقا للقرار المتخذ في الاجتماع الثالث والعشرين للوزراء، سيكون التزام الخفض 30 ألف برميل.

    AZERTAG.AZ :حجم استخراج النفط اليومي في أذربيجان خلال مايو 571.3 ألف برميل
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