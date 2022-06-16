صبائل يودع مهاجمه الآخر

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

ودع نادي صبائل باكو لكرة القدم مهاجمه الآخر.

قال النادي في بيان إنّ القيادة قررت بعدم تمديد مدة العقد المنتهية مع المهاجم رؤوف علييف البالغ 33 عاما من العمر.

يذكر أنّ مهاجم المنتخب الوطني السابق انضم الى صبائل منذ يناير 2020م.