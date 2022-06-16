باكو، 16 يونيو، أذرتاج كشفت القرعة عن منافس قراباغ أغدام الأذربيجاني المحتمل في المرحلة التأهيلية الثانية بدوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم. وسوف يلتقي قره باغ أغدام بنادي زيوريخ السويسري في المرحلة القادمة في حال تغلبه على نادي ليخ البولندي في المرحلة التأهيلية الأولى. ويستضيف قراباغ منافسه أولا حسب القرعة. يذكر أن مباريات المرحلة التأهيلية الثانية تنظيم 19-20 و26-27 يوليو القادم.

AZERTAG.AZ : الكشف عن منافس قراباغ أغدام المحتمل في المرحلة التأهيلية الثانية بدوري الأبطال الأوروبي

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