الرئيس الألباني: أذربيجان تعطي اسهاما مهما في تنويع إمدادات الطاقة في أوروبا

باكو، 16 يونيو، (أذرتاج)

تعطي أذربيجان اسهاما مهما في تنويع إمدادات الطاقة في أوروبا. نأمل أن يتم توسيع خط الأنابيب عبر البحر الأدرياتيكي، مما سيسمح بنقل المزيد من الغاز إلى أوروبا.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس جمهورية ألبانيا إلير ميتا في كلمة ألقاها في حفل افتتاح منتدى باكو العالمي بعنوان "التهديدات على النظام العالمي" في باكو.

وقال الرئيس الألباني إن منتدى باكو سيوفر فرصة لمناقشة القضايا الهامة في العصر الحديث، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا ونتائج الوباء وأمن الطاقة وأزمة الغذاء الوشيكة.