دق الجرس المدرسي للمرة الأخيرة لخريجين اثنين في قرية قلعة كاه في شابران – صور

قلعة كاه، شابران، 16 يونيو، أذرتاج

تخرج هذا العام الدراسي من مدرسة قرية قلعة كاه المتوسطة الثانوية بمحافظة شابران 3 تلاميذ.

تقع قرية قلعة كاه على بعد 12 كم عن عاصمة المحافظة مدينة شابران في المنطقة الجبلية وفي القرية نحو 30 بيتا مأهولا. ويتعلم في المدرسة المتوسطة بالقرية 19 تلميذا ومنهم 3 تلاميذ وهم ايلكين غفارلي وأيصو مرادوفا وشهريار شاه وردييف تخرجوا منها هذا العام الدراسي.

قالت مديرة المدرسة بروانه اصلانوفا إن أسرة المدرسة قررت بتنظيم حفل التخرج رغم قلة عدد التلاميذ المتخرجين موضحة أن المدرسة يتعلم فيها 19 تلميذا على يد 8 مدرسين. وأضافت أن شهريار لم يستنه له أن يشارك في الحفل لأسباب مقنعة فجرى الحفل بمشاركة ايلكين وأيصو