باكو، 16 يونيو، أذرتاج كشفت القرعة عن منافس قراباغ أغدام الأذربيجاني المحتمل في المرحلة التأهيلية الثانية بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم. وسوف يلتقي قره باغ أغدام بناد فائز في مباراة تجمع بين سلوفان السلوفاكي ودينامو باطوم الجورجي في المرحلة القادمة في حال خسارته أمام نادي ليخ البولندي في المرحلة التأهيلية الأولى بدوري الأبطال الأوروبي. ويستضيف قراباغ منافسه أولا حسب القرعة. يذكر أن مباريات المرحلة التأهيلية الثانية بدوري المؤتمر الأوروبي تنظم يومي 21 و28 يوليو ذهابا وإيابا.

AZERTAG.AZ : تحديد منافس قره باغ أغدام المحتمل في المرحلة التأهيلية الثانية بدوري المؤتمر الأوروبي

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