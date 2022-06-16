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    أذربيجان: إصابة 6 أشخاص من كورونا في 16 يونيو

    ١٦.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:١٦]

    باكو، 16 يونيو، (اذرتاج)

    سجلت 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 15 مصابا من الفيروس خلال 16 يونيو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و925 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 783 ألف و130 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و715 مريض منهم ويستمر علاج 80 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2714 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و932 ألف و255 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: إصابة 6 أشخاص من كورونا في 16 يونيو
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