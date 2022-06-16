أذربيجان: تطعيم 23 جرعة من لقاح كورونا في 16 يونيو

باكو، 16 يونيو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 23 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 16 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن شخصا تلقى الجرعات ضمن المرحلة الاولى وشخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 18 شخصا الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و748 ألف و483 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و351 ألف و549 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و851 ألف و520 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و297 ألف و682 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 247 ألف و732.