الرئيس علييف يعفي رئيس مندوبية البلد لدى الناتو عن المنصب
AzerTAg.az
١٦.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٤٩]
باكو، 16 يونيو، أذرتاج
أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 16 يونيو قرارا جمهوريا بشأن الإعفاء عن رئيس مندوبية البلد لدى منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو.
أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء قايا بن محمد محمدوف عن منصب رئيس مندوبية أذربيجان لدى الناتو.
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