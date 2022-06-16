الرئيس الفنزويلي في زيارة عمل الى أذربيجان
AzerTAg.az
١٦.٠٦.٢٠٢٢ [٢٢:٥٠]
باكو، 16 يونيو (أذرتاج)
وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في زيارة عمل الى أذربيجان في 16 يونيو.
أفادت وكالة أذرتاج ان حرس الشرف اصطف في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين تقديرا لمقدم الضيف الرفيع المستوى.
وكان في استقبال الرئيس الفنزويلي في ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الاذربيجاني يعقوب ايوبوف ونائب وزير الخارجية إلنور محمدوف وكبار المسئولين الآخرين.
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