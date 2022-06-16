تركي الفيصل: مسألة الامن العالمي تهم الجميع

باكو، 16 يونيو (أذرتاج)

الامن العالمي مسألة كبيرة تهم العالم بشكل جدي. قد حان الحين للإصلاحات. قد فتحت الغرب عيونها وترى كل شيء. ولا تنفذ القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الآراء أطلقها الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة العربية السعودية في كلمة ألقاها في جلسة عمل عقدت في موضوع "بناء الامن العالمي وآفاق من اجل السلام" في إطار منتدى باكو الإنساني العالمي التاسع.

اعرب تركي الفيصل عن شكره للرئيس الاذربيجاني على الدعوة للمشاركة في المنتدى.

وأشار الى ضرورة عدم تطبيق حق الفيتو في تبني القرارات في منظمة الأمم المتحدة.