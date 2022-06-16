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    بحث مسائل التعاون العسكري بين أذربيجان وليتوانيا

    ١٦.٠٦.٢٠٢٢ [٢٣:٠٠]

    باكو، 16 يونيو (أذرتاج)

    تم بحث مسائل التعاون العسكري بين أذربيجان وليتوانيا في لقاء جرى في إدارة التعاون العسكري الدولي بين وفدي وزارتي دفاع أذربيجان وليتوانيا في مجال محادثات التعاون.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الطرفين اجرا تبادل الآراء حول الوضع الحالي للتعاون بين البلدين وآفاق تطويره وكذلك مسائل الأمن الإقليمي.

    AZERTAG.AZ :بحث مسائل التعاون العسكري بين أذربيجان وليتوانيا
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