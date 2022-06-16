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    الرئيس الصربي السابق: صربيا قد تدعم أذربيجان في أعمال إعادة إعمار الأراضي المحررة

    ١٦.٠٦.٢٠٢٢ [٢٣:١٢]

    باكو، 16 يونيو (أذرتاج)

    يمكن صربيا بوصفها شريكا استراتيجيا لأذربيجان ان تقدم دعما لها في إعمار إعادة إعمار الأراضي المحررة من الاحتلال.

    قال هذه الكلمات بوريس تاديتس الرئيس الصربي السابق في حديثه مع مراسل وكالة أذرتاج، اثناء مشاركته في منتدى باكو العالمي التاسع.

    وأضاف الرئيس السابق قائلا: "مع الأسف الشديد، ليست صربيا ملتقى الطاقة. لهذا السبب، فإنها مضطرة الى الاستفادة من موصلات للانضمام الى خطوط انابيب تنقل الغاز الطبيعي المستخرج من بحر الخزر الى أوروبا وانشأتها أذربيجان وشركاؤها."

    "كنت أحلم عندما كنت رئيسا ان تمر كل خطوط انابيب الغاز عبر أراضي صربيا ويصبح بلدنا نقطة توصيل الطاقة لجنوب شرقي أوروبا"، حسبما قال الرئيس الصربي السابق.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الصربي السابق: صربيا قد تدعم أذربيجان في أعمال إعادة إعمار الأراضي المحررة
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