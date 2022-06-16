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    وزير الخارجية الاذربيجاني يبحث مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في الوضع الإقليمي

    ١٦.٠٦.٢٠٢٢ [٢٣:٢١]

    باكو، 16 يونيو (أذرتاج)

    التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 16 يونيو مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في الشئون الأوروبية والاوروآسية كارين دونفريد.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين اجرا في اللقاء تبادل وجهات النظر حول الجوانب المختلفة للتعاون بين أذربيجان والولايات المتحدة الامريكية وكذلك الوضع الإقليمي.

    أحاط الوزير بايراموف الضيفةَ الامريكية علما بالوضع الإقليمي واعمال إعادة البناء والإعمار في فترة ما بعد النزاع، الخطوات الأذربيجانية في سبيل تطبيع العلاقات في المنطقة وتوفير السلام فيها.

    من جانبها اكدت كارين دونفريد دعم الولايات المتحدة الامريكية مساعي إقرار السلام والاستقرار في المنطقة.

    كما نوقشت في اللقاء المواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الاذربيجاني يبحث مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في الوضع الإقليمي
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