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    كارين دونفرد: أمريكا تشيد بالتعاون مع أذربيجان في مجال الطاقة

    ١٦.٠٦.٢٠٢٢ [٢٣:٣٥‎]

    باكو، 16 يونيو (أذرتاج)

    تلعب أذربيجان اليوم دورا اهم في أمن الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في الشئون الأوروبية والاوروآسية كارين دومفرد في مؤتمر صحفي عقد في 16 يونيو.

    أشارت الى ان الولايات المتحدة الامريكية تشيد بالتعاون مع أذربيجان في مجال الطاقة.

    "اريد التأكيد على دور ممر الغاز الجنوبي في أمن الطاقة الأوروبي خاصة. كذلك نبدي امتناننا لأذربيجان في دعمها للولايات المتحدة الامريكية في أفغانستان. ولم يكن من السهل خروج قوات الناتو والعسكريين الامريكان من أفغانستان. وبقي العسكريون الاذربيجانيون معنا فيها حتى النهاية. ونثمن هذا عاليا"، حسبما قالته كارين دونفريد.

    AZERTAG.AZ :كارين دونفرد: أمريكا تشيد بالتعاون مع أذربيجان في مجال الطاقة
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