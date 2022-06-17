باكو، 17 يونيو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 17 يونيو حزيران اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0138 أورو EUR 1 1.7895 دولار أسترالي AUD 1 1.1935 روبل بيلاروس BYN 1 0.6186 ريال برازيلي BRL 1 0.3362 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1064 كرون دنماركي DKK 1 0.2406 لاري جورجي GEL 1 0.5828 روبي هندي INR 1 0.0218 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166 دولار كندا CAD 1 1.3132 دينار الكويت KWD 1 5.5375 رينجيت ماليزي MYR 1 0.3862 بيسو المكسيك MXN 1 0.0832 جنيه مصري EGP 1 0.0907 لاي مولدوفا MDL 1 0.0885 كرون النرويج NOK 1 0.1706 زلوتي بولندا PLN 1 0.3792 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0212 روبل روسي RUB 1 0.0292 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2599 دولار سنغافورة SGD 1 1.2273 ريال السعودية SAR 1 0.453 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1521 دولار تايوان TWD 1 0.0572 ليرة تركيا TRY 1 0.0982 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0577 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0786 كرون التشيك CZK 1 0.0724 يوان الصين CNY 1 0.2537 جنيه إنكلترا GBP 1 2.092 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4924 كرون السويد SEK 1 0.1674 فرنك سويسرا CHF 1 1.7542 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1324 ليرة لبنان LBP 100 0.1126 ين اليابان JPY 100 1.2698 بيسو تشيلي CLP 100 0.1962 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0155 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0115 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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