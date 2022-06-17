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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٧.٠٦.٢٠٢٢ [١٠:٥‎٠]

    باكو، 17 يونيو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 17 يونيو حزيران اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0138

    أورو EUR 1 1.7895

    دولار أسترالي AUD 1 1.1935

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6186

    ريال برازيلي BRL 1 0.3362

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1064

    كرون دنماركي DKK 1 0.2406

    لاري جورجي GEL 1 0.5828

    روبي هندي INR 1 0.0218

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.3132

    دينار الكويت KWD 1 5.5375

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3862

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0832

    جنيه مصري EGP 1 0.0907

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0885

    كرون النرويج NOK 1 0.1706

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3792

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0212

    روبل روسي RUB 1 0.0292

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2599

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2273

    ريال السعودية SAR 1 0.453

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1521

    دولار تايوان TWD 1 0.0572

    ليرة تركيا TRY 1 0.0982

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0577

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0786

    كرون التشيك CZK 1 0.0724

    يوان الصين CNY 1 0.2537

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.092

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4924

    كرون السويد SEK 1 0.1674

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7542

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1324

    ليرة لبنان LBP 100 0.1126

    ين اليابان JPY 100 1.2698

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1962

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0155

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0115

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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