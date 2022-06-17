باكو، 17 يونيو، أذرتاج استهدفت وحدات قوات أرمينيا ليلة 17 يونيو من مواقعها المتقابلة لقرية دميرجي دام لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال الأرميني قوات حرس الحدود الأذربيجاني باستخدام الأسلحة المختلفة. قالت وزارة الدفاع في بيان إنّ جيش أذربيجان اتخذ تدابير مماثلة.

AZERTAG.AZ : قوات أرمينيا تستهدف حرس الحدود الأذربيجاني عبر الحدود في كلبجار المحررة

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