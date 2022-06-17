باكو، 17 يونيو، أذرتاج تقام مناقشات في "التصالح والتعاون والتكامل في جنوب القوقاز" ضمن منتدى باكو العالمي التاسع بعاصمة أذربيجان باكو اليوم. وتجري مناقشات باشراف الرئيس اللاتفي السابق والديس زاتليرز في مواضيع كيفية إعادة تأهيل وتطبيع العلاقات المخلة تماما بين أرمينيا وأذربيجان نتيجة النزاع المسلح طويل الاجل والحروب الواقعة سابقا وعمليات الوساطة في تطبيع العلاقات الارمينية الأذربيجانية وجهات يحتمل أنّ تخرق هذه العلاقات من جانبها وخفض جهودها للحد الأدنى وكيفية ضمان بلاد العالم الاستقرار والسلام في جنوب القوقاز.

AZERTAG.AZ : مناقشات في "التصالح والتعاون والتكامل في جنوب القوقاز" ضمن منتدى باكو العالمي التاسع

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