غابالا يتفق مع أجنبي آخر
AzerTAg.az
١٧.٠٦.٢٠٢٢ [١٣:٤٨]
غابالا، 17 يونيو، أذرتاج
اتفق نادي غابالا لكرة القدم مع أجنبي آخر.
قال النادي في بيان إنّ القيادة حققت الانتقال الثالث في معسكره الاستعدادي للموسم الجديد 2022-2023م عن طريق الاتفاق مع المهاجم البرازيلي فيليبه سانتوس البالغ 25 عاما من العمر لمدة عام زائد عام.
يذكر أنّ سانتوس ارتدى أخيرا قميص شاماخي وسجل 6 أهداف في 21 مباراة.
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