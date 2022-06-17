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    غابالا يتفق مع أجنبي آخر

    ١٧.٠٦.٢٠٢٢ [١٣:٤٨]

    غابالا، 17 يونيو، أذرتاج

    اتفق نادي غابالا لكرة القدم مع أجنبي آخر.

    قال النادي في بيان إنّ القيادة حققت الانتقال الثالث في معسكره الاستعدادي للموسم الجديد 2022-2023م عن طريق الاتفاق مع المهاجم البرازيلي فيليبه سانتوس البالغ 25 عاما من العمر لمدة عام زائد عام.

    يذكر أنّ سانتوس ارتدى أخيرا قميص شاماخي وسجل 6 أهداف في 21 مباراة.

    AZERTAG.AZ :غابالا يتفق مع أجنبي آخر
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