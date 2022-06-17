غابالا يتفق مع أجنبي آخر

غابالا، 17 يونيو، أذرتاج

اتفق نادي غابالا لكرة القدم مع أجنبي آخر.

قال النادي في بيان إنّ القيادة حققت الانتقال الثالث في معسكره الاستعدادي للموسم الجديد 2022-2023م عن طريق الاتفاق مع المهاجم البرازيلي فيليبه سانتوس البالغ 25 عاما من العمر لمدة عام زائد عام.

يذكر أنّ سانتوس ارتدى أخيرا قميص شاماخي وسجل 6 أهداف في 21 مباراة.