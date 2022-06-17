باكو، 17 يونيو، أذرتاج التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 17 يونيو اليوم عبر الاتصال المرئي برئيس فنزويلا نيكولاس مادورو الذي يزور البلد في زيارة عمل. يرجع عقد اللقاء عبر الاتصال المرئي الى نتيجة إيجابية للفحص الطبي لدى أعضاء الوفد الفنزويلي لفيروس كوفيد 19.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي عبر الاتصال المرئي برئيس فنزويلا نيكولاس مادورو

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