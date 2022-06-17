كبز كنجة لم يمدد عقود 6 لاعبين

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

لم يمدد نادي كبز كنجة عقود 6 لاعبين.

قال النادي في بيان إنّ القيادة قررت بعدم تمديد العقود لهم للموسم القادم الـ2022-2023م وهم وصار مسيموف وقره خان علييف ووقار حسنوف ورومان حسينوف وإبراهيم قدير زاده وأميل قاسموف.

ورفعت القيادة الشكر على جهودهم الرامية الى ضمان ارتقاء النادي الى دوري الممتاز متمنية لهم نجاحا في وظائفهم المهنية المستقبلية.