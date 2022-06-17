ارتفاع حجم تبادل التجارة بين أذربيجان وأوكرانيا الى 432 مليون دولار
AzerTAg.az
١٧.٠٦.٢٠٢٢ [١٥:١٣]
كييف، 17 يونيو، (اذرتاج)
تجاوز حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وأوكرانيا 432 مليون دولار أمريكي خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الإحصائية الحكومية الأوكرانية أن قيمة الصادرات من أذربيجان إلى أوكرانيا بلغت 110 مليون و625 الف دولار خلال 5 أشهر وبلغت الواردات من أوكرانيا إلى بلدنا 321 مليون و594 الف دولار خلال تلك الفترة.
يذكر أن أوكرانيا تتخذ المركز الثاني في الفضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي لحجم التبادل التجاري مع أذربيجان.
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