مينسك، 17 يونيو، (أذرتاج)

تجاوز حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس 120 مليون دولار خلال اشهر يناير – مايو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج ان أذربيجان قامت بتصدير المنتجات بقيمة 72.4 مليون دولار الى بيلاروس بينما استوردت منها بقيمة 48.2 مليون دولار.

يذكر ان حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس كان 424.5 مليون دولار امريكي في فترة ما بين يناير – ديسمبر للعام الماضي.