الرئيس إلهام علييف يلتقي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة
AzerTAg.az
١٧.٠٦.٢٠٢٢ [١٥:٥٨]
باكو، 17 يونيو، (اذرتاج)
التقى رئيس جمهورية اذربيجان إلهام علييف اليوم مع نائبة الامين العام للأمم المتحدة والمديرة العامة لمكتب المنظمة في جنيف تاتيانا فالوفايا.
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