باكو، 17 يونيو، (اذرتاج) التقى رئيس جمهورية اذربيجان إلهام علييف اليوم مع نائبة الامين العام للأمم المتحدة والمديرة العامة لمكتب المنظمة في جنيف تاتيانا فالوفايا.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

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