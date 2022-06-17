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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

    ١٧.٠٦.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٨]

    باكو، 17 يونيو، (اذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية اذربيجان إلهام علييف اليوم مع نائبة الامين العام للأمم المتحدة والمديرة العامة لمكتب المنظمة في جنيف تاتيانا فالوفايا.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة
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